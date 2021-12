Braskem encerra 2015 com lucro de R$ 2,89 bilhões

Uma das linhas de produção da Central de Petroquímicos Básicos de Camaçari da Braskem terá as atividades suspensas durante cerca de 40 dias no próximo mês de outubro para realização de serviços de manutenção. As centrais param a cada seis anos para a realização de manutenção. O anúncio foi feito nesta quinta-feira, 18, pelo presidente da companhia, Carlos Fadigas, durante coletiva de anúncios do balanço da empresa no ano passado, quando, mesmo com a economia brasileira em recessão, a Braskem teve lucro de R$ 2,89 bilhões - cerca de 300% acima da marca atingida no ano anterior, de R$ 726 milhões.

Fadigas não divulgou o valor dos investimentos que serão feitos na manutenção da central da Bahia, mas informou que está na razão de centena de milhões. "Na Bahia, há duas centrais, uma de 1978 e outra de 1990, que param em anos diferentes, não param a central toda", disse ele. Serão feitas, durante a parada, serviços de trocas de peças e verificações internas, com a substituição de alguns equipamentos, ações rotineiras das paradas de manutenção.

Fadigas ainda destacou o financiamento aprovado pela Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) para a central de Camaçari e para unidades em Alagoas. "São investimentos em modernização e confiabilidade operacional, para garantir que continuemos sendo competitivos, confiáveis, com boa taxa de operação", disse.

Com relação ao novo contrato assinado pela companhia com a Petrobras em dezembro passado para o fornecimento de nafta, Carlos Fadigas informou que tem buscado conversas para atrair os investimentos das empresas Synthos e Styrolution.

O valor acertado no contrato é de 102,1% da referência internacional ARA. "Os governos estaduais (da Bahia e Rio Grande do Sul) se envolveram bastante nessa discussão sobre nafta. Estamos em diálogo com as duas empresas para buscar a retomada dos investimentos", afirmou o executivo.

4º trimestre

No quarto trimestre do ano passado, a petroquímica teve lucro líquido de R$ 158 milhões, revertendo o prejuízo de R$ 24 milhões no mesmo período de 2014, em função do incêndio ocorrido em uma unidade da empresa na região metropolitano de São Paulo e pela própria recessão brasileira. Ele atribuiu o bom desempenho alcançado no ano passado ao bom desempenho operacional de suas fábricas, das maiores vendas nas operações dos Estados Unidos e da Europa, da elevação das exportações, associados ao efeito positivo do câmbio e dos spreads (diferença de preço entre matéria-prima e produto final) petroquímicos internacionais.

Assim como outras petroquímicas, a Braskem foi beneficiada pelo movimento de queda do petróleo, o que implicou a redução do custo de sua principal matéria-prima, a nafta.

O Ebita (lucro antes dos juros, impostos, depreciação e amortização) da petroquímica em 2015 foi de R$ 9,37 bilhões, aumento de 67% em relação ao ano passado. A empresa informou, ainda, que em 2015 foi contabilizado lucro de R$ 3,140 bilhões para os acionistas, enquanto os dividendos propostos referentes ao ano passado foram de R$ 1 bilhão.

A receita líquida da companhia aumentou 3% em comparação com 2014, alcançando R$ 47,283 bilhões no ano passado. Para o próximo ano, a Braskem estima investimentos de R$ 3,661 bilhões, o que representa aumento de 54% em relação ao investido em 2015 (R$ 2,576 bilhões). Por conta da fraca demanda brasileira de resinas, o mercado doméstico retraiu-se 7,6% em relação a 2014, somando 4,9 milhões de toneladas no ano passado. A Braskem teve retração menor, de 5,8% no mercado interno (de 3,5 em 2014 para 3,3 milhões de toneladas no ano passado).

*O jornalista viajou a São Paulo a convite da Braskem

