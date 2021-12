Braskem compra a Cetrel por R$ 610 milhões

O conselho de administração da Braskem aprovou nesta sexta-feira, 27, a celebração de acordo com a Odebrecht Utilities para a compra do controle da Cetrel – empresa responsável pelo tratamento e disposição dos efluentes e resíduos industriais, monitoramento ambiental e fornecimento de água para uso industrial das unidades da companhia no Polo Industrial de Camaçari. O valor da aquisição é de R$ 610 milhões.

A compra envolve a totalidade das ações detidas pela Odebrecht Utilities na Cetrel, que representa 63,7% do seu capital. O valor do negócio será pago na conclusão da transação, podendo sofrer ajustes usuais deste tipo de operação.

"A Cetrel tem papel relevante na gestão dos processos ambientais das atividades do Polo Petroquímico de Camaçari", afirma, em nota, Fernando Musa, presidente da Braskem. "A aquisição busca garantir a segurança e a confiabilidade das operações industriais no Polo, em linha com a estratégia da Braskem de reforço de sua operação petroquímica."

A conclusão da aquisição está sujeita à deliberação pela assembleia geral de acionistas da Braskem e às condições precedentes usuais neste tipo de negócio.

Empresa de serviços ambientais que iniciou suas operações em 1978 com o Polo Petroquímico de Camaçari, a Cetrel engloba uma estação de tratamento de efluentes, estações elevatórias, incineradores industriais, sistema de distribuição de água, uma extensa rede de coleta e transporte, além de outros ativos de infraestrutura e serviços de monitoramento ambiental.

A empresa atende não só as necessidades da Braskem, mas também de uma centena de empresas de variados setores, como químico, automotivo, bebidas, entre outros, instaladas no Polo de Camaçari e adjacências, como Bahia Specialty Cellulose, Monsanto, Elekeiroz, Unigel, Petrobras, Ford e Ambev.

Braskem

A Braskem é a maior produtora de resinas termoplásticas das Américas, com volume anual superior a 20 milhões de toneladas, incluindo a produção de outros produtos químicos e petroquímicos básicos, e com faturamento anual de R$ 54 bilhões.

A companhia atua em mais de 70 países, conta com 8 mil integrantes e opera 41 unidades industriais, localizadas no Brasil, Estado Unidos, Alemanha e México, esta última em parceria com a mexicana Idesa.

