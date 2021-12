Braskem anuncia perdas no terceiro trimestre de 2017

Responsável pelo fornecimento de resinas de química básica para todas as indústrias petroquímicas do Polo Industrial de Camaçari e demais companhias do setor em todo o país, a Braskem deve inaugurar, nas próximas semanas, a produção baiana a partir do gás etano, oriundo do gás de xisto (shale gas). A matéria-prima será importada dos Estados Unidos, em operação que visa reduzir a dependência da companhia do fornecimento da nafta pela Petrobras.

O início da produção foi anunciado nesta quinta-feira, 9, pelo presidente da companhia, Fernando Musa, em entrevista coletiva na qual foram apresentados os resultados financeiros, operacionais e comerciais da Braskem no terceiro trimestre deste ano, com registro de queda de quase 7% no lucro líquido em relação ao mesmo período no ano passado.

O lucro menor da companhia foi apresentado, entretanto, apenas como “resultado das flutuações cambiais e pelo fato de plantas nos Estados Unidos e México terem sido desativadas devido ao furacão Harvey (leia mais adiante). “No Brasil, as atenções da companhia voltam-se para “a flexibilização da matéria-prima na Bahia”, como frisou o executivo.

Adaptação

Nos últimos dois anos, a Braskem investiu, aproximadamente, R$ 400 milhões para adaptar a produção baiana para operar também com o gás etano. O dinheiro foi usado na infraestrutura logística do Terminal Portuário de Aratu, no duto de interligação e na adequação tecnológica da planta: a unidade de insumos básicos.

A longo prazo, a aposta na biotecnologia, com produção de plástico a partir da cana-de-açúcar (o “plástico verde”), deve agora “sair da escala de bancada para entrar na escala de demonstração”, como informou Musa, completando: “A questão não se prende ao desenvolvimento da rota tecnológica, mas à comprovação da escalabilidade”, ou seja, em que condições se dará a produção em grande escala.

Quanto ao suprimento energético, uma das principais preocupações da indústria nacional, o executivo assegurou que a planta baiana não enfrenta problemas de fornecimento de energia elétrica, com produção pela usina da própria companhia, não só para autossubsistência como para atender a outras companhias do Polo, em jogo de mercado, como revelou Musa: “Tem a questão do preço da energia no mercado livre que impacta várias plantas, e, se estiver em alta, a gente pode até segurar a produção e vender no mercado por algumas horas”, informou, frisando que, paralelamente, a companhia apostas em programas de eficiência energética para gerenciar as flutuações da rede em todo o país.

Venda e lucro menor

Musa também desfez os rumores de que a companhia, que faz parte do Grupo Odebrecht, tenha recebido propostas de aquisição, como parte do programa de desmobilização de ativos da controladora. “Não recebemos qualquer proposta nessa sentido e a Odebrecht nos informou que apenas trabalha com alternativas que agreguem valor à Braskem, mas sempre buscando manter a empresa como parte do grupo”, disse Musa.

A companhia registrou lucro líquido consolidado de R$ 764 milhões no terceiro trimestre deste ano, um recuo de 6,6% na comparação com igual período de 2016. Ao divulgar os resultados financeiros, Musa justificou o recuo como efeito da parada programada na central do Rio de Janeiro e por paradas não programadas de duas unidades de polipropileno nos Estados Unidos, devido à passagem do furacão Harvey, entre outros fatores, além de questões cambiais.

Na comparação com o segundo trimestre deste ano, a queda foi maior, de 33%, “com efeito negativo de uma maior despesa com variações cambiais líquidas”, disse Musa. Já o lucro líquido atribuível a acionistas da companhia totalizou R$ 799 milhões, queda de 10% na relação anual e de 27% na trimestral. “Foi um trimestre atípico em que enfrentamos grandes intempéries em um curto espaço de tempo”, concluiu, ressaltando a superação dos desafios.

