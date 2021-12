Brasileiros vão diminuir os gastos em agosto

Altos preços, desemprego, endividamento e situação financeira difícil: estes são alguns fatores que levarão 53% dos brasileiros a diminuir gastos no mês de agosto. A informação foi apurada pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) e a Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas (CNDL) por meio do Indicador de Propensão ao Consumo.

Sem levar em consideração as compras de supermercados, os produtos que os consumidores planejam adquirir ao longo de agosto são, em maioria, remédios, roupas, calçados e acessórios, recarga para celular pré-pago e perfumes e cosméticos. Apenas 17% dos consumidores brasileiros estão com as contas no azul; 38% afirmam estar no zero a zero; e outros 38% encontram-se no vermelho.

A proporção de consumidores com orçamento apertado mostra bem o impacto da crise sobre as finanças pessoais, embora o estado da economia não seja o único fator a explicá-lo", afirma a economista-chefe do SPC, Marcela Kawauti.

"Há também a importante questão da falta de controle do orçamento. E, como não poderia ser diferente, a situação financeira impacta o consumo, seja porque restringe o crédito ou porque leva o próprio consumidor a rever seu padrão de consumo", avalia.

Retração

Mais da metade dos brasileiros não tomou crédito em junho, como empréstimos, linhas de financiamento, crediários e cartões de crédito.

Para 42%, a fatura do cartão de crédito aumentou, sendo que o valor médio apurado foi de R$ 977. Os itens mais consumidos no cartão são as compras de supermercado, seguidos de remédios.

