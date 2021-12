Brasileiros disputam venda de produto para gelar cerveja

Uma invenção que promete gelar a cerveja mais rápido virou motivo de acusações de plágio entre jovens empreendedores brasileiros e norte-americanos.

Trata-se de uma máquina que, semelhante a uma furadeira, é encaixada na lata da bebida e a faz girar dentro de um cooler com gelo. A promessa é que, por conta da troca rápida de calor entre o objeto e o ambiente, a cerveja fique gelada em até dois minutos.

A briga, no entanto, começou quando os brasileiros Rafael Schiavoni, de 26 anos, e Gustavo Moraes, de 25, lançaram uma campanha no site de financiamento coletivo Catarse em junho. O objetivo era arrecadar R$ 25 mil para investir no desenvolvimento do Super Cooler - como a invenção foi chamada por eles.

Mas os norte-americanos Trevor Abbott, de 22 anos, e Ty Parker, de 25, notificaram o Catarse e denunciaram que a novidade era um plágio do mesmo produto que eles lançaram em 2013, o qual denominaram de Spin Chill e já haviam iniciado as vendas.

Como já existiam outros produtos similares, a campanha dos brasileiros não foi suspensa e, na semana passada, eles conseguiram alcançar a meta para investir no produto, que deve ser vendido por R$ 135 a partir de outubro. A versão americana custa R$ 250.

