'Brasil voltou e está mais forte', diz Temer, sobre resultado do Caged

O presidente da República, Michel Temer, usou o Twitter para comentar os resultados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgados nesta sexta-feira, 20, dizendo que a criação de empregos formais em março é resultado das políticas de seu governo. Conforme divulgado pelo Ministério do Trabalho, os dados do Caged mostram que o Brasil abriu 56.151 vagas formais em março.

"O Brasil não para de criar empregos com carteira assinada", escreveu Temer em sua conta na rede social, citando os dados de março e também a criação de mais de 200 mil vagas no primeiro trimestre do ano.

No período, segundo os números do Caged, houve abertura de 204.064 postos de trabalho com carteira assinada.

Na mensagem, Temer usou novamente o lema de que "o Brasil voltou" e disse ainda que a política econômica e social adotada por sua gestão "não pode sofrer retrocessos".

"O Brasil voltou e está mais forte. Os empregos voltaram. Fruto da política econômica e social que adotei e que não pode sofrer retrocessos", diz a publicação de Temer no Twitter.

