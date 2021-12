Brasil tem uma tentativa de fraude a cada 16 segundos, aponta Serasa

O Brasil tem uma tentativa de fraude a cada 16 segundos, é o que indica um levantamento feito pela Serasa Experian. No período entre janeiro e setembro houve uma alta de 10,7% em relação ao ano passado. O levantamento é feito mensalmente a partir das consultas ao órgão.

O indicador avalia qualquer tipo de golpe, como solicitação de cartão de crédito ou compra de bens com identidade falsa. A maioria das tentativas de fraude, 38,3%, foi no setor de telefonia. Em seguida, vem o setor de serviços, representando 30,6% das tentativas de golpe nos primeiros dez meses do ano.

adblock ativo