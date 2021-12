Brasil tem 16,9 mi de domicílios com TV paga em junho

O Brasil encerrou junho com 16,9 milhões de domicílios com TV por assinatura, segundo balanço divulgado pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) nesta quinta-feira. No mês, 26,6 mil assinaturas foram adicionadas à base, o que representa um crescimento de 0,16% sobre maio.

Com base no número médio de 3,2 pessoas por domicílio, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a Anatel estima que o serviço chegue a 54,3 milhões de brasileiros e a 27,8% das residências do País. Em junho, os serviços por satélite tiveram uma adição de 4 mil assinantes, alta de 0,04%. Os serviços via cabo tiveram um acréscimo de 44,9 mil assinantes, avanço de 0,70%.

Em junho, o grupo Sky perdeu 44.857 assinantes, segundo a Anatel. A empresa informou à agência que o motivo da redução é um ajuste na base de dados. A Telefônica perdeu 18.553 assinantes. O grupo Net/Embratel ganhou 76.345 assinantes; a GVT conquistou 14.207; Oi, 4.461; ViaCabo, 2.076; e Algar, 1.220. Os demais grupos perderam 8.322 assinantes.

adblock ativo