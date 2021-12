Brasil perde para o Japão no basquete feminino

A seleção brasileira feminina de basquete teve uma nova derrota nesta segunda-feira,8 , dessa vez para a equipe do Japão, que venceu por 82 a 66, na Arena da Juventude. No último sábado, 6, o time brasileiro foi derrotado pela Austrália na estreia por 84 a 66.

O Japão teve melhor aproveitamento que o Brasil durante todo o jogo. As brasileiras cometeram muitos erros, especialmente no final da partida.

As próximas adversárias do Brasil são a Bielorrússia, nesta terça-feira, 9, a França, na quinta-feira, 11, e a Turquia, no sábado, 13. Nessa primeira fase, as 12 seleções jogam entre si nos seus grupos. As quatro primeiras colocadas de cada chave se classificam para as quartas de final. Os ganhadores disputam a semifinal e final.

