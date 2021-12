Brasil fecha agosto com 277,41 mi de linhas de celulares

O Brasil encerrou o mês de agosto com 277,41 milhões de linhas ativas de celulares, informou nesta segunda-feira, 13, a Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel). Do total de linhas em agosto, 212,86 milhões (76,73% do total) eram pré-pagos e 64,55 milhões eram pós-pagos (23,27%). Segundo o órgão, já são 136,7 acessos móveis a cada 100 habitantes. Em agosto, 1,26 milhão de linhas foram adicionadas ao sistema.

A Vivo continua líder entre as operadoras de telefonia celular, com 28,85% de participação no mercado, seguida por TIM (27,05%), Claro (25,10%) e Oi (18,56%). Nextel ficou com 0,43%; Algar ficou com 0,41%; Portoseguro (autorizada de rede virtual), 0,04%; Sercomtel, 0,02%; e Terapar, 0%.

A tecnologia 2G ainda é a mais utilizada pelos consumidores. A participação de celulares 2G (GSM e CDMA) atingiu 48,54%; a dos 3G, 46,79%; e 4G, 1,33%. Os terminais de dados M2M (máquinas de cartões de crédito e débito habilitados nas redes das operadoras) atingiram 3,33%.

