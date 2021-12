Brasil é o país que mais expandiu gasto público durante uma década

O Brasil é o país que registrou maior aumento do gasto público em dez anos - uma década. A expansão é referente aos anos de 2008, com a crise financeira mundial, e 2019, com a despesa conjunta da União, estados e municípios avançou de 29,5% para 41% do PIB. A conta não inclui encargos com juros. As informações são da Folha de S. Paulo, com base de dados do Fundo Monetário Internacional.

O estudo foi realizado contando 20 países com mais importantes economias globais e da América Latina. No entanto, com exceção de China, Índia e Argentina, porque não possuía informações no banco de dados.

Boa parte do mundo deteve alta do gasto governamental na década passada, mas no Brasil a crise econômica deu início à política intervencionistas das administrações petistas. Os principais motivos para a escalada são os benefícios sociais, que saltaram de 9,8% para 18,4% do PIB.

Outro agravante no resultado brasileiro foram os encargos com servidores - atingindo 13% do PIB, ficando atrás apenas da Arábia Saudita e da África do Sul.

Ainda de acordo com a Folha, a adoção do teto constitucional nas despesas federais em 2016 desacelerou esse aumento e alta dívida inspira desconfiança para o mercado credor e incorre em alta das taxas cobradas.

adblock ativo