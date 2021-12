Brasil é credor em US$ 6,9 bilhões

O Brasil terminou o mês de janeiro como credor externo em quase US$ 7 bilhões. Isso significa que os ativos em moeda estrangeira do País, basicamente as reservas internacionais, superam toda a dívida externa brasileira. Segundo o Banco Central, a dívida total para o mês passado era de US$ 196,2 bilhões. Já os ativos somaram no período US$ 203,190 bilhões — sendo que a maior parte é referente às reservas em moedas estrangeiras (US$ 187,507 bilhões).

Ou seja, o Brasil está com uma dívida externa total líquida negativa em US$ 6,983 bilhões, o que coloca o País na posição de credor externo. Essa dívida é quando se reduz da dívida externa bruta os ativos que o país possui no exterior. Além das reservas, o Brasil possuía em janeiro US$ 2,819 bilhões em créditos no exterior e US$ 12,864 bilhões em haveres de bancos comerciais.

O dado divulgado ontem supera a expectativa do BC, que na semana passada afirmou que o Brasil era credor externo em cerca de US$ 4 bilhões. Ao final de 2007, as reservas estavam em US$ 180,3 bilhões, um crescimento de 110% no ano. Essa expansão foi conseqüência, principalmente, das compras de dólares efetuados pelo BC ao longo do ano passado. Entre 2003 e 2007, as compras chegaram a US$ 141,3 bilhões, sendo que 55,6% desse total foi realizado no ano passado.

Classificação — A nova condição de credor externo — e não mais devedor — que o Brasil desfruta desde janeiro é só mais passo rumo ao grau de investimento (classificação concedida pela agências de classificação de risco de crédito), mas não será determinante, na opinião do presidente do Banco Central, Henrique Meirelles. A avaliação foi feita ontem, em Paris, onde a autoridade monetária participou de uma reunião com empresários europeus, a convite da Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).

Segundo Meirelles, o grau de investimento se deverá ao conjunto de fundamentos da economia brasileira. “O investment grade não é (atribuído) por conta de um ou outro fator específico, mas é resultado de uma melhora global de fundamentos”, disse. “Não será um ou outro índice que vai definir o investment grade. É o resultado de uma tendência do País”, acrescentou.



Meirelles voltou a ressaltar os elementos que, no seu entender, contam a favor de uma nova classificação de riscos para o País: dívida pública total líquida sobre o Produto Interno Bruto (PIB) em queda, taxas de inflação dentro das metas, balança comercial sólida, setor externo competitivo e acúmulo de reservas, “que dá resistência a crises internacionais”. “O País está menos dependente da economia internacional”. Sobre a reunião, disse que foi questionado sobre os fundamentos econômicos e sobre eventuais gargalos da infra-estrutura.

