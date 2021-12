Bradesco tem lucro 4,5% maior no primeiro trimestre

O Bradesco anunciou nesta segunda-feira, 22, que teve lucro líquido de 2,919 bilhões de reais entre janeiro e março, crescimento de 4,5% sobre o mesmo período de 2012 e praticamente dentro do esperado pelo mercado.

Em bases recorrentes, o lucro do segundo maior banco privado do país foi de 2,943 bilhões de reais no período, avanço anual de 3,4 por cento. A previsão média de dez analistas consultados pela Reuters apontava que o lucro do Bradesco nesse critério seria de 2,98 bilhões de reais.

A carteira de crédito da instituição cresceu 11,6 por cento no espaço de 12 meses encerrado em março, para 391,682 bilhões de reais. A inadimplência, medida pelo saldo de operações vencidas com mais de 90 dias, ficou em 4 por cento, contra 4,1 por cento um ano antes e nos três últimos meses de 2012.

O banco fez provisões para perdas com calotes de 21,359 bilhões de reais no primeiro quarto do ano, praticamente estável sobre o último quarto de 2012, mas 6,2 por cento acima do reservado no período de janeiro a março do ano passado.

A rentabilidade sobre o patrimônio do Bradesco, índice usado para medir como os bancos remuneram o capital dos acionistas, ficou em 19,5 por cento, ante 19,2 por cento no quarto trimestre e 21,4 por cento na comparação anual.

A margem financeira de crédito bruta terminou o trimestre passado em 7,414 bilhões de reais, alta de 3,2 por cento ano a ano, mas queda de 1,5 por cento sobre o quarto trimestre de 2012.

Já as receitas com prestação de serviços apresentaram o mesmo comportamento, subindo 11,7 por cento sobre o primeiro trimestre do ano passado, mas caindo 1,6 por cento ante os três últimos meses de 2012, para 4,599 bilhões de reais.

