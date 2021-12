Boxes de produtos cativam públicos segmentados

Os serviços de assinatura de produtos viraram uma febre no Brasil há alguns anos. Com o passar do tempo e o amadurecimento do setor, o modelo se transformou em um tipo de negócio consolidado, além de uma oportunidade para quem deseja investir em públicos segmentados.

Com frequência apelidado de box – a palavra inglesa para caixa –, o produto tem esse nome por chegar embalado pelos Correios ou transportadoras. Dentro da caixa sempre há uma seleção de produtos escolhidos pelas marcas e entregues, em sua maioria mensalmente, nas casas dos clientes. Em termos de serviço, não é algo totalmente novo, a estrutura é semelhante à assinatura de jornais e revistas impressos. A novidade está em o consumidor às vezes não saber exatamente o que virá dentro das embalagens ou, mesmo que saiba, deixar a escolha nas mãos de uma curadoria.

Um dos primeiros clubes do mercado é o CluBeer, criado em 2011 e direcionado para amantes da cerveja artesanal. Um dos sócios do clube, Caio Ciampolini afirma que o negócio se apoiou na ideia da curadoria. "Nos últimos anos tivemos um boom de cervejas artesanais no Brasil. O mercado começou a ser inundado de opções. Muitas vezes, quem estava começando não sabia nem o que comprar. Para guiar as pessoas, nós oferecemos uma seleção", conta.

Identificar necessidade

De acordo com o analista do Sebrae Bahia André Gustavo, outro modelo possível, além da curadoria, é aquele que oferece comodidade, com o envio de produtos de uso constante. É o caso da Go Socks, que envia meias, e da Organique, de energéticos orgânicos. Seja qual for a modalidade escolhida pelo empresário, o especialista do Sebrae indica que primeiro é preciso identificar uma necessidade real de um público. "Tudo parte das necessidades de um grupo de pessoas que você pretende atender. O segredo de um negócio como um clube de assinaturas é identificar uma necessidade de um nicho", afirma o especialista.

É para o público que se interessa pela área da gastronomia que a empresária Cristiana Noya e seu sócio Danilo Noya estão criando o Você Le Chef, um serviço que entregará kits com todos os ingredientes necessários para fazer uma receita, elaborada por diferentes chefs de Salvador. O serviço faz parte de uma plataforma para a área de gastronomia, ainda em processo de elaboração. "A gente que sentiu que isso é uma tendência de mercado. As pessoas que têm gosto em comum por gastronomia são um nicho que procura por esses produtos", afirma Cristiana Noya.

Com mais de 19 mil assinantes em todo o país, a TAG Experiências Literárias é o serviço de assinatura de livros mais famoso do país. Um dos segredos da longevidade, segundo um dos sócios, Arthur Dambros, foi a consolidação do serviço não apenas com o oferecimento do produto, mas como uma experiência de consumo e a criação de uma comunidade de leitores.

"O livro que oferecemos é uma edição exclusiva para os associados, com uma tradução exclusiva. Oferecemos no site uma rede social com outros associados para a discussão dos livros. É uma rede de peças que vão além do próprio livro", afirma Arthur.

Desafios da entrega

O fato de ser um serviço que envia produtos pelos Correios traz potencialidades para as empresas baianas, que podem atingir clientes em todas as partes do país. Esse alcance também traz desafios. Como os clientes esperam comodidade, é preciso garantir que os itens cheguem sem atraso ao consumidor final.

Para resolver essa questão, Élida Aquino, diretora-executiva da AfrôBox, um clube de assinatura de cosméticos para a pele negra, fez um levantamento de mercado de serviços de transporte indicados para e-commerce. "Usamos serviços dos Correios e transportadores para lugares extremos, como o Norte", diz. A empresária alerta que é preciso garantir que o preço da assinatura seja suficiente para cobrir os custos do transporte para lugares distantes.

Élida e Bárbara são sócias da AfrôBox, assinatura de cosméticos (Foto: Mó Produções | Divulgação)

