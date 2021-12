Boulevard Shopping de Camaçari entrega chaves a lojistas

Camaçari vai ganhar, na segunda quinzena de novembro, o seu primeiro shopping, batizado de Boulevard Shopping Camaçari. A estimativa é que o empreendimento seja responsável pela geração de 1,5 mil empregos diretos e 2,5 mil indiretos no município da região metropolitana de Salvador.

Com 5 mil m² de área e capacidade para 130 lojas, o shopping já comercializou mais de 80% desses espaços. Neste sábado, 1º, os lojistas vão receber as chaves.

"Considerando-se a crise, os fatores econômicos, isso é um sucesso", afirma o diretor da EPP Empreendimentos Imobiliários, Edson Piaggio. A empresa é sócia do Grupo Brennand e da Nova Villa Participações nesse shopping, no qual investiram R$ 100 milhões.

Segundo Piaggio, a expectativa é que, três anos após a inauguração, quando estiver em pleno funcionamento, sejam movimentados R$ 250 milhões ao ano no empreendimento.

O Boulevard Shopping nasce integrado a um projeto de urbanismo no município, o bairro planejado Reserva Camassarys. "Camaçari exigia um equipamento assim. Hoje é um centro industrial, não é mais apenas um polo petroquímico, e as pessoas querem morar na cidade", ressalta Piaggio.

Ele acredita que o público do shopping vai ser "elástico", predominantemente classe B, mas também das classes C e D, não só da cidade, mas de outras partes vizinhas, como Guarajuba, Mata de São João e Dias D'Ávila.

A princípio, o estacionamento, de 800 vagas, não será cobrado.

Grandes do varejo

Nomes de peso do varejo vão estar em Camaçari, como Renner, Riachuelo, Lojas Kalunga, Le Biscuit e Lojas Americanas. A rede de cinemas Cinemark vai inaugurar, no local, as suas primeiras salas fora de Salvador.

Edson Piaggio conta que não foi difícil atrair esses grandes nomes do ramo. "Essas lojas já tinham informações sobre Camaçari. Não foi uma coisa trabalhosa", diz.

Os trabalhos de planejamento, comercialização dos espaços e operação do shopping estão sendo realizados pela Aliansce Shopping Centers, empresa com longa tradição no ramo e que tem, no currículo, empreendimentos como o ex-Shopping Iguatemi, atual Shopping da Bahia.

adblock ativo