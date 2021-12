Boticário inaugura fábrica dia 16 em Camaçari

O Grupo Boticário inaugura, na próxima terça-feira, em Camaçari, sua nova fábrica de cosméticos e perfumaria. É a segunda unidade operacional da empresa no estado que, em abril deste ano, inaugurou um centro de distribuição em São Gonçalo dos Campos. As novas unidades operacionais receberam R$ 535 milhões em investimentos e vão gerar 529 empregos diretos.

A Bahia recebeu a maior fatia (R$ 535 milhões) dos R$ 650 milhões anunciados para o projeto de expansão da empresa. A escolha do estado se deu pela localização estratégica, possibilitando a vazão logística e a agilidade no atendimento da demanda de consumo das regiões Nordeste, Norte e Centro-Oeste.

As regiões Norte e Nordeste do Brasil são vistas pelo grupo como importantes mercados consumidores, representando 37% do mercado de cosméticos do país. Os perfis dos municípios de Camaçari e de São Gonçalo dos Campos também serviram como fator de escolha. As duas novas unidades operacionais foram pensadas com foco na sustentabilidade - fazem mais com menor uso de recursos naturais.

Relacionamento

Antes mesmo das obras, as duas cidades receberam um amplo programa de relacionamento e desenvolvimento local. Foi criado um programa de capacitação profissional, com o objetivo de estimular a mão-de-obra. Em parceria com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) e com apoio das prefeituras locais, os cursos nas áreas de logística e operações foram ministrados pelo Serviço Social da Indústria (Sesi) e pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) da Bahia.

Desde 2013, o programa já capacitou, nas duas cidades, 396 pessoas. Noventa e cinco delas foram contratadas para atuar nas novas unidades da empresa e as demais tornaram-se mais preparadas para buscar oportunidades também em outras indústrias.

Sustentabilidade

"Depois foi a vez de embelezar as cidades", alegam os executivos do grupo.. Em São Gonçalo dos Campos, a Praça Pe. Bráulio Seixas ganhou lixeiras, bancos, postes de iluminação e canteiros com flores. Mudas de plantas foram entregues às crianças, que aprenderam sobre a importância da preservação ambiental e receberam um regador como símbolo do compromisso da empresa para a beleza e sustentabilidade do local.

"Movimentos como este fazem parte da história do Grupo Boticário" afirma Sandro Rego, gerente de Assuntos Corporativos e Imprensa da empresa.

"O acolhimento que recebemos do povo baiano torna este momento de chegada ainda mais especial e nos dá a certeza da importância de levarmos ainda mais beleza às comunidades de Camaçari e São Gonçalo".

adblock ativo