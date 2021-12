Botão que permite compras com apenas um clique é testado

A Braspag, empresa responsável pelo desenvolvimento de soluções para processamento de pagamentos online, e a Cielo anunciaram os primeiros testes no Brasil para experiência de compra por meio de um botão. Conectado à internet, o botão permite que pedidos de compra sejam feitos sem sair de casa e sem precisar acessar qualquer loja virtual.



Para cadastrar as compras é preciso inserir todos os produtos que deseja para o pacote, endereço e dados de pagamento que as empresas garantem armazenar "com total segurança".



Segundo a Cielo, a tecnologia entra em piloto com cerca de 100 consumidores do Rio de Janeiro, a partir do segundo semestre, na Organomix, empresa distribuidora de produtos orgânicos. Até o final do ano, o objetivo é estar disponível para todo o mercado brasileiro.



Entenda como funciona



A tecnologia terá duas modalidades de uso. Na primeira, o botão físico poderá ser instalado no local desejado pelo consumidor. Ele poderá programá-lo para comprar um determinado produto ou mix por meio de uma cesta, já configurada com a quantidade e o produto desejado por meio de um pré-cadastro com as empresas participantes do serviço.



Neste cadastro, serão informados dados pessoais, dados do cartão de crédito e endereço de entrega - tudo armazenado de maneira criptografada e segura. Ao apertar o botão, o pedido personalizado do consumidor é gerado automaticamente e entregue no endereço cadastrado.



Na segunda modalidade, o fluxo é semelhante, mas sem a necessidade do botão físico. Ele é substituído por um aplicativo para smartphone, que também aciona compras pré-cadastradas por meio de apenas um clique. Para confirmar o pedido ao cliente, a loja poderá enviar um e-mail, como já fazem hoje os principais varejistas online do Brasil. A plataforma interpreta a mensagem de pagamento vinda de qualquer dispositivo, por meio das APIs de pagamento.



De acordo com o CEO da Braspag, Gastão Mattos, o objetivo é entregar ao usuário final a experiência de compra mais fluida possível. Segundo Mattos, a inteligência está em gerar o pedido automático e facilitar a etapa do pagamento, tornando-a praticamente imperceptível ao consumidor.

