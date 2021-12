Bolsonaro: 'Nós é que temos que resolver nossa Previdência'

O presidente Jair Bolsonaro voltou a defender a reforma da Previdência no Brasil e disse que o governo se inspira no modelo de aposentadorias do Chile, onde ele desembarcou nesta quinta-feira, 21 para uma agenda de três dias. "Nós é que estamos com a bola na mão lá no Brasil, nós é que temos que resolver nossa Previdência. Pelo que sei, aqui no Chile está totalmente controlada a situação, nós é que temos problemas", declarou o presidente.

Bolsonaro afirmou acreditar na "capacidade e no patriotismo" do ministro da Economia, Paulo Guedes, para solucionar o problema da Previdência. O presidente brasileiro lembrou que Guedes morou no Chile durante o governo de Augusto Pinochet e está levando "em parte" o formato do sistema para o Brasil.

Ao falar sobre a proposta que altera o sistema de aposentadoria dos militares, Jair Bolsonaro voltou a justificar a inclusão da reestruturação de carreiras das Forças Armadas. De acordo com ele, a reforma dos militares é "muito mais profunda" do que a emenda que altera a aposentadoria do sistema geral e dos servidores públicos civis porque os integrantes das Forças tiveram benefícios retirados em 2001 e vêm acumulando perdas em comparação a outras categorias.

