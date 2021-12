Bolsonaro: 'Maior prova de que Brasil pode dar certo é confiança entre nós'

O presidente da República, Jair Bolsonaro, afirmou nesta quarta-feira, 31, estar trabalhando para aumentar a confiança do setor privado no país e, assim, expandir investimentos e melhorar a economia. Ele participou no período da manhã da assinatura do contrato de concessão dos trechos central e sul da Ferrovia Norte-Sul, em Anápolis, Goiás. A empresa Rumo Logística, maior operadora logística com base ferroviária independente do Brasil, fará a operação.

Ao iniciar seu discurso no evento, Bolsonaro afirmou que o país inteiro, inclusive os Estados e municípios, ainda enfrentam dificuldades econômicas. "Nós, chefes do Executivo federal e dos executivos estaduais, estamos nessa saparia na lagoa respirando por um canudinho de junco", disse.

Ele justificou que o contingenciamento determinado aos ministérios da Educação e da Cidadania nesta quarta-feira são necessários, voltou a repetir que, se não fizesse isso, poderia sofrer impeachment e disse que pegou o país quebrado. Mais cedo, quando deixou o Palácio da Alvorada, em Brasília, para a viagem, ele afirmou não ser adepto do contingenciamento, mas que "entre a crítica e o impeachment, fico com o contingenciamento".

Na terça à noite, o governo publicou edição extra no Diário Oficial da União na qual distribui entres órgãos do Executivo o contingenciamento de R$ 1,4 bilhão anunciado semana passada.

O presidente ressaltou também que a confiança entre os setores é importante para fazer com que o Brasil "dê certo". "Maior prova de que o Brasil pode dar certo é a confiança entre nós, eu confio em cada um dos 22 ministros que indiquei, são pessoas maravilhosas. Ninguém teve os ministros que eu tenho no momento, que querem buscar soluções para o país", disse.

Aos empresários, Bolsonaro afirmou que eles estão acreditando no Brasil. "Essa obra aqui não é para empreiteiros, é para empreendedores.", disse. O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, afirmou que o governo está fazendo uma "revolução ferroviária" no País e que pretende continuar investindo, por meio de parcerias privadas, cada vez mais no setor.

O objetivo da ferrovia é que ela escoe a produção industrial de São Paulo para a região Centro-Oeste e transporte grãos do Tocantins, Goiás e Mato Grosso ao porto de Santos, para exportação.

A Rumo Logística venceu a disputa do trecho que vai de Porto Nacional (TO) até Estrela D'Oeste (SP) em leilão que foi realizado em 28 de março pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). A empresa ofereceu R$ 2,7 bilhões pela concessão.

