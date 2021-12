Bolsonaro diz que "não há possibilidade" de aumentar tributo que incide no petróleo

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta segunda-feira, 9, por meio do twitter que “não existe a possibilidade” do governo aumentar a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico (Cide), um dos tributos federais relacionados a combustíveis.

>> Bolsa de valores do Brasil cai 10% e interrompe negócios

>> Saiba quais são as causas e consequências do tombo no preço do petróleo

De acordo com o presidente, a Petrobras manterá sua política de preços, com variações que acompanham a cotação do petróleo no mercado internacional.

“NÃO existe possibilidade do Governo aumentar a CIDE para manter os preços dos combustíveis. O barril do petróleo caiu, em média, 30% (US$ 35 o barril). A Petrobras continuará mantendo sua política de preços sem interferências. A tendência é que os preços caiam nas refinarias”, postou Bolsonaro.

Desde a greve dos caminhoneiros, que aconteceu em 2018, a Cide está zerada para o diesel. Na gasolina, a cobrança é de R$ 0,10.

Nesta segunda-feira, 9, as ações da Petrobras caíram mais de 25% nos primeiros negócios. Além disso, a estatal perdeu mais de R$ 67 bilhões em valor de mercado.

- NÃO existe possibilidade do Governo aumentar a CIDE para manter os preços dos combustíveis. O barril do petróleo caiu, em média, 30% (US$ 35 o barril). A Petrobras continuará mantendo sua política de preços sem interferências. A tendência é que os preços caiam nas refinarias. — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) March 9, 2020

adblock ativo