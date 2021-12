Bolsonaro: 'Acredito que nos próximos dias Guedes vai definir FGTS'

O presidente Jair Bolsonaro disse nesta segunda-feira, 22, acreditar que o ministro da Economia, Paulo Guedes, vai definir o desenho final para as regras dos saques das contas do FGTS "nos próximos dias".

O chefe do Executivo minimizou ainda as declarações sobre acabar com a multa de 40% do FGTS para quem é demitido sem justa causa. "Não falei que ia acabar com a multa, até porque não tenho poder para isso. Tem que passar pelo Parlamento", disse.

Bolsonaro afirmou ainda que a área econômica está "ultimando" o texto do Executivo para a reforma tributária. "Isso está avançado. Vai dominar a pauta da próxima reunião de ministros", disse. (Colaborou Bárbara Nascimento)

