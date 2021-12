Bolsa para residentes de saúde tem reajuste de 11,9%

Residentes de Medicina de Família e Comunidade podem se inscrever até o dia 15 de abril na especialização à distância em preceptoria ofertada pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Com duração de dois anos, o curso terá bolsa custeada pelo Ministério da Saúde no valor mensal de R$ 2.500.

O número de vagas é ilimitado e podem participar residentes do primeiro, segundo ou terceiro anos. A ideia do curso é capacitar os estudantes a ajudarem na formação de novos médicos especialistas em Medicina de Família e Comunidade, profissionais capazes de lidar com praticamente 80% dos problemas de saúde.

Para se inscrever, o interessado deve preencher o formulário disponibilizado no site da Sociedade Brasileira de Medicina e Comunidade. O aluno que participar da especialização e que já recebe bolsa de residência, atualmente de R$ 3.330, poderá receber os dois valores.

