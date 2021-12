Bolsa Família: prazo para atualizar cadastro encerra dia 16

Os beneficiários do Programa Bolsa Família têm até o dia 16 de janeiro para atualizar os dados no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal. A atualização é obrigatória e deve ser feita a cada dois anos.

Quem não atualizar as informações poderão ter o benefício bloqueado a partir do mês de fevereiro. O favorecido poderá perder também a tarifa social de energia elétrica.

O cidadão deve comparecer com documentos pessoais (RG, CPF, título de eleitor; carteira de trabalho; e comprovante de residência) e dos demais familiares. Para menores de 18 anos, é necessário apresentar atestado de frequência escolar.

Em caso de falecimento de algum dos dependentes, é preciso levar certidão de óbito e, para os menores de até 6 anos o cartão de vacinação atualizado.

