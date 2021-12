Bolsa de valores fecha em alta pelo terceiro pregão seguido

Considerado o principal índice da bolsa de valores do país, a B3, fechou em alta nesta quinta-feira, 18. A alta ocorre principalmente após a decisão do Copom que reduziu a taxa básica de juros de 3% para 2,25%, e apoiado as ações do Itaú Unibanco.

O Ibovespa subiu 0,60%, a 96.125 pontos. O índice chegou a cair quase 1% na abertura. Já na parcial do mês, o Ibovespa teve alta de 9,98%, registrando no entanto, queda de 16,88%. Na quarta-feira, 17, a Bolsa fechou em alta de 2,16%, a 95.547 pontos.

No final do pregão, as ações do Itaú Unibanco subiram mais de 3%. Analistas do BTG Pactual falaram da forte valorização das ações da XP nas últimas semanas, sendo o Itaú, um dos mais relevantes no grupo. O dólar fechou em alta pelo sétimo dia seguido, a R$ 5,35.

