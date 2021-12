Bolsa brasileira tem a maior queda do mundo em dólares neste ano

Com uma queda de 18,7%, o Ibovespa se tornou o pior índice global em dólares de 2020, com uma queda de 42,5% na moeda americana . Os níveis da Bolsa começaram a piorar, chegando ao mesmo patamar que em 2017.

O Ibovespa é o mais importante indicador do desempenho médio das cotações das ações e teve o pior trimestre da história no início de 2020, superando a média de crises anteriores, com uma maior saída de estrangeiros.

A Bolsa da Colômbia é a segunda que mais se desvaloriza, com perdas de 40,5% na moeda americana. Na moeda local, porém, cai mais que o Ibovespa neste ano (29,9%).

Por ser um mercado líquido – de fácil venda dos ativos – que vinha de uma forte alta nos últimos anos, estrangeiros aproveitaram o momento de incerteza para realizar os ganhos no Brasil e buscar investimentos mais seguros, como dólar, ouro e títulos do Tesouro dos EUA.

