Bolsa Agro lança aplicativo de compra e venda de produtos agropecuários

A Bolsa Brasileira de Mercadorias desenvolveu, após dois anos de planejamento a Bolsa Agro, aplicativo de compra e venda de produtos agropecuários. O programa está disponível em IOS e android.

As ofertas da plataforma são implementadas pelos próprios ofertantes a partir dos seus smartphones e tablets. Depois de um cadastro, o produtor seleciona qual produto quer comercializar, informa as características e o corretor da Bolsa busca o melhor negócio. Assim, em poucos minutos, possíveis compradores terão acesso ao anúncio. Os negócios no aplicativo Bolsa Agro serão registrados na plataforma da Bolsa, que conta ainda com o amparo da Câmara Arbitral, órgão responsável por solucionar conflitos.

A Bolsa Brasileira de Mercadorias é a maior rede de corretoras do Brasil e tem mais de 500 operadores atuantes, além de 13 corretoras associadas espalhadas pelo pais. Suas principais funções são organizar, desenvolver e promover o funcionamento do mercado, por meio de sistemas de negociação, transações com mercadorias, bens e serviços.

