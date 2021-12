Bolões de Lauro e de Candeias são vencedores de Lotofácil da Independência

As duas apostas da Bahia que levaram o prêmio da Lotofácil da Independência resultaram de bolões, com 24 e 25 cotas. A informação foi divulgada pela Caixa Econômica Federal (CEF) nesta quinta-feira, 13, em relação ao concurso realizado no último sábado, 8.

Ao todo, foram 33 ganhadores no país, que dividiram o prêmio de R$ 91.702.300,80. Na Bahia, as apostas vencedoras foram feitas nas cidades de Lauro de Freitas e Candeias, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Em Lauro, a aposta vencedora foi um bolão com 24 cotas, realizada na Lotérica Estrada do Coco. Cada cota levou para casa R$ 115.785,73. A Caixa informou que, das 24 cotas, 11 já retiraram o dinheiro.

Já em Candeias, um bolão com 25 cotas dividiu o prêmio. Cada um levou para casa R$ 111.154,30. Deste bolão, cinco cotas já retiraram o prêmio.

