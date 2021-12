Boletos do IPTU começaram a ser distribuídos nesta segunda

Cerca de 900 mil cidadãos soteropolitanos devem receber o boleto do Imposto sobre a Propriedade Predial Urbana (IPTU) de 2015 a partir desta segunda-feira, 5. O período de pagamento da primeira parcela vai de 1º a 28 de fevereiro. O vencimento das inscrições imobiliárias não recadastradas será no dia 5 de cada mês.

Quem optar pela cota única terá 10% de desconto e poderá efeutar o pagamento à vista no mesmo período da primeira parcela. O imposto também pode ser quitado em 11 parcelas mensais, sendo R$ 30 o valor mínimo por prestação. Serão concedidos ainda 10% de desconto para aqueles que efetuaram o recadastramento imobiliário.

Aqueles que não receberem o boleto até a data do vencimento podem imprimir a segunda via no site da Secretaria Municipal da Fazenda (Sefaz), nos postos de atendimento da secretaria, Prefeituras-Bairro ou no Centro de Empreendedorismo Municipal (CEM).

Os contribuintes que encontrarem divergências de informações sobre seus imóveis ou não concordarem com o valor cobrado tem até a data do vencimento para realizar a impugnação do imposto, por meio do site ou na sede da Sefaz. A apresentação da documentação comprobatória é pré-requisito para impugnação.

