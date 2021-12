Boleto do IPTU será enviado até o final de janeiro

O boleto de pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) será distribuído até o final de janeiro. A assessoria da Secretária Municipal da Fazenda (Sefaz) disse que ainda não estipulada uma data fixa para que o procedimento seja realizado. Ao certo é que os contribuintes não vão receber de uma única vez um carnê com a previsão de todas as 11 parcelas. A partir desse ano, a prefeitura vai enviar um boleto a cada mês para os proprietários de imóveis.

O objetivo é diminuir a inadimplência de contribuintes que perdem o carnê ou esquecem que devem pagar o imposto, além de economizar com a impressão do boleto para quem opta por paga em cota única. O primeiro boleto trará a opção de parcelar o tributo ou pagar de uma única vez. Neste caso, com desconto.

Esse ano o IPTU terá reajuste de até 35% para imóveis residenciais.

