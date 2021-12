Bolão com 20 pessoas acerta Mega-Sena e divide prêmio de R$ 59,7 mi

Uma aposta única de Minas Gerais acertou as seis dezenas do concurso 1.910 da Mega-Sena sorteados nesta quarta-feira, 8. Contudo, mais de uma pessoa vai levar o prêmio de R$ 59.741.202,88 para casa. Segundo a Caixa Econômica Federal, a aposta vencedora faz parte de um bolão com 20 cotas. Desta forma, cada cotista ganhou quase R$ 2,9 milhões.

Os números sorteados foram 06-09-15-22-39-48. A quina vai pagar R$ 19.333,81 para 219 apostadores. Já a quadra saiu para 10.816 bilhetes e paga R$ 559,23.

O próximo concurso da Mega-Sena sorteia R$ 3 milhões neste sábado, 11.

