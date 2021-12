Boeing tem 1º cancelamento do Dreamliner este ano

A Boeing revelou nesta quinta-feira, 08, o primeiro cancelamento de uma encomenda para o novo modelo 787 Dreamliner este ano. A companhia aérea Travel Service, da República Checa, desistiu da encomenda para uma unidade do modelo, mas ao mesmo tempo reforçou o compromisso de comprar mais três aeronaves 737 Max.

Mesmo com os diversos problemas enfrentados pelo Dreamliner, que levaram a Boeing a reparar a bateria da aeronave e implementar diversas mudanças para elevar a segurança, a companhia tem um saldo líquido de 82 novas encomendas este ano. A carteira de pedidos firmes (backlog) do Dreamliner tem 930 unidades. A fabricante ainda está em processo de ampliar sua produção do modelo para dez unidades por mês, que deve ser concluído no fim deste ano. Fonte: Dow Jones Newswires.

adblock ativo