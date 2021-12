Boeing anuncia corte de 500 postos de trabalho nos próximos 4 anos

A Boeing anunciou nesta terça-feira que vai cortar 500 postos de trabalho líquidos nos próximos quatro anos da sua divisão de defesa e espaço no sul da Califórnia, diante da redução da demanda de trabalho em sua instalação em Huntington Beach e do fechamento de duas plantas menores no Texas e na Virgínia.

A empresa está oferecendo algumas oportunidades a empregados em outras fábricas no sul da Califórnia, bem como no Missouri e em Alabama, que devem contar com uma adição de 2.500 postos de trabalho. A Boeing está fechando plantas em El Paso, Texas, e em Newington, Virgínia.

A Boeing cortou quase 17 mil funcionários neste ano, cerca de 4% de sua força de trabalho total. Já em 2015, a força de trabalho do grupo caiu 2,5%.

