Bodódromo será criado em Lapão

Lapão, município da microrregião de Irecê, a 500 km da capital baiana, vai ganhar um "bodódromo". Esse complexo gastronômico, formado por restaurantes especializados em carne de bode - uma das iguarias da região -, é o segundo passo no projeto de fortalecimento da cadeia de ovinocaprinocultura local.



A Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) e a prefeitura do município acabaram de assinar um convênio para a criação do espaço. Ele receberá um investimento de R$ 1,1 milhão da Codevasf e tem a conclusão prevista para um ano após o início da obra, que se encontra em fase de licitação.



Capacitação



O bodódromo dá sequência a um outro projeto da Companhia na região: a reforma do Centro de Capacitação em Bases Tecnológicas para o Semiárido (Cebatsa), em Itaguaçu da Bahia, na mesma região, que recebeu um investimento de R$ 700 mil.



Concluído este ano, o centro tem a função de capacitar técnicos e produtores familiares. A ideia é atualiza-los sobre os manejos alimentar, sanitário e reprodutivo. O centro realizará pesquisas agropecuárias e também vai desenvolver e disseminar as tecnologias adaptadas à convivência no semiárido.



A expectativa é que o bodódromo sirva para incentivar ainda mais o consumo desse tipo de carne na região, estimulando a produção da cadeia.



Segundo a Codevasf, o Cebatsa já capacitou, até agora, três mil jovens e produtores rurais. A capacidade anual do centro é de 500 alunos.

adblock ativo