BNB deve investir cerca de R$ 8 bi na Bahia, diz presidente

O presidente do Banco do Nordeste (BNB), Nelson Antônio de Souza, anunciou na manhã desta segunda-feira, 16, em Salvador, que serão investidos cerca de R$ 8 bilhões na Bahia. O valor corresponde a 12% do total de investimentos a serem feitos na região Nordeste, de R$ 27,2 bilhões.

Ele particpou da abertura do Seminário Estadual sobre Reinvestimento, na sede da Federação das Indústrias do Estado da Bahia (Fieb) e, durante entrevista coletiva, apresentou os resultados e ações do Banco do Nordeste em 2014, voltadas para o desenvolvimento econômico e social de região, com destaque para a Bahia.

Ainda na capital baiana, Nelson se reunirá com autoridades locais, entre elas o governador Rui Costa, e empresários de diferentes setores produtivos.

Segundo informações do BNB, o Reinvestimento tem por objetivo dotar de recursos financeiros empresas localizadas na área de atuação da Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene). Este produto permite que o valor equivalente ao percentual de 30% do imposto de renda devido - que incide sobre o lucro da exploração, acrescido de parcela de recursos próprios, correspondente a 50% desse valor - seja investido em seus projetos de modernização e/ou complementação de equipamentos.

Apenas em 2014, o BNB registrou uma movimentação de depósitos e liberações no Reinvestimento da ordem de R$ 218 milhões, período no qual 130 empresas optaram pelo incentivo. Seminários Estaduais estão sendo promovidos ao longo dos meses de fevereiro e março deste ano, em todas as capitais do Nordeste e dos estados de São Paulo, Minas Gerais e Espírito Santo, para divulgar o benefício.

As informações gerais sobre o Incentivo Fiscal do Reinvestimento estão disponíveis no site do Banco do Nordeste, na página "Empresas" - opção "Reinvestimento".



adblock ativo