Black Friday: site faz ranking das empresas com reclamações

O site Reclame Aqui, espaço onde consumidores fazem reclamações quanto a atendimento, compra, venda, produtos e serviços, criou uma página específica para receber as reclamações do Black Friday, evento de megapromoções do comércio eletrônico e do varejo, que ocorre nesta sexta-feira, 29.

Para que os consumidores possam acompanhar melhores as empresas que estão recebendo mais denúncias, o Reclame Aqui criou um ranking, que está sendo atualizando durante a realização da Black Friday.

Até às 12 horas desta sexta, as cinco empresas que receberam mais reclamações foram: Extra.com.br (1º), Ponto Frio - Loja Virutal (2º), Americanas.Com - Loja Virutal (3º), Casas Bahia - Loja Virtual (4º) e Submarino (5º). O ranking e sua atualização pode ser conferido aqui.

Segundo matéria do jornal Folha de S. Paulo, o número de reclamações já ultrapassa em até três vezes o número médio que as lojas recebem em um período comum.

A resposta dos sites www.extra.com.br, www.pontofrio.com.br e casasbahia.com.br sobre as reclamações é que "as ofertas divulgadas na promoção Black Friday são legítimas".

