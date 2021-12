Black Friday: saiba como aproveitar o dia de descontos

Surgido posteriormente à comemoração do dia de Ação de Graças, a Black Friday teve seu início na Filadélfia, nos Estados Unidos, em meados dos anos 90, e está vinculada com o período de compras para o Natal. Este ano, a principal data para comprar mais barato será no dia 25 de novembro. Segundos dados obtidos pela Ebit, a Black Friday de 2015 atingiu R$ 1,6 bilhão em apenas 24 horas de promoções. Este ano, a expectativa é de que este número aumente em um percentual de 30%.

Para melhor aproveitar os descontos oferecidos na Black Friday, a sexta-feira negra como é popularmente chamada, confira algumas dicas:

Utilizar cupons de desconto - Para conseguir comprar na Black Friday, a dica é utilizar os cupons de desconto disponibilizados pelas lojas on-line. O site Picodi é uma opção para quem deseja encontrar esses cupons de maneira bem simples, basta acessar o portal de ofertas e analisar quais as promoções que estão mais atraentes, ou navegar na seção exclusiva com as melhores ofertas da Black Friday, no próprio Picodi.

Fazer uma lista de desejos e manter o foco - Para não perder nenhuma oportunidade na última sexta-feira de novembro, o consumidor deve manter o foco e fazer uma lista de desejos, além, claro, de ser ágil no momento de aproveitar as ofertas, que acabam rapidamente. Os smartphones ainda são os itens mais desejados na Black Friday, as expectativas são grandes para os descontos para esse segmento.

Evitar os horários de pico e ficar de olho nas promoções - Para quem deseja aproveitar as ofertas em lojas físicas deve se atentar que pela manhã os magazines e lojas de departamento estarão mais cheios; o mesmo acontece nas lojas on-line. O horário da 00h até as 12h é extremamente concorrido e, por diversas vezes, os sites ficam indisponíveis. Outra dica importante é verificar o horário das promoções: algumas lojas on-line colocam alguns produtos de consumo em horários limitados.

Antecipar as compras do Natal - Sem sombra de dúvidas, os consumidores estão mais receptivos à Black Friday e muitos têm como intuito antecipar as compras do Natal com as promoções desse dia, já que nesse período os preços, geralmente, recebem uma leve alta.

Evitar a black fraude - O termo black fraude nada mais é do que uma enganação perante aos consumidores; neste caso, a dica é conferir os valores do produto que deseja comprar uma semana antes da Black Friday. Para não ser enganado, o consumidor deve analisar os produtos e colocar alarmes de preços nos mesmos, assim poderá verificar com mais credibilidade se a loja realmente baixou os preços.

Conferir as ofertas da Cyber Monday - Este ano, a data da Cyber Monday 2016 será 28 de novembro. A segunda-feira de ofertas, que acontece logo após a Black Friday, é também um momento interessante para comprar mais barato na internet. Geralmente, os produtos que não saíram do estoque na sexta-feira estarão mais baratos na segunda. Uma boa opção é aproveitar o Cyber Monday, no Walmart.

