Black friday: Lojas dão descontos de até 90% nesta sexta

As filas nas portas das lojas e a corrida para agarrar, em sentido literal, as melhores ofertas ainda estão restritas às imagens do comércio norte-americano, entretanto a Black Friday, ou Sexta-feira Negra na tradução para o português, vem ganhando cada vez mais adeptos no comércio brasileiro.

O movimento, que se iniciou há três anos no comércio virtual do Brasil, está chegando com força às lojas físicas e hoje quem for às compras em redes como o Supermercado Extra, Ricardo Eletro, Insinuante e Magazine Luiza, por exemplo, vai encontrar descontos de até 70% nas lojas.

Quem decidir comprar no comércio virtual poderá ter acesso a um leque maior de opções, onde é possível encontrar ofertas desde calçados e roupas, passando por livros, até eletroeletrônicos, com promessas de descontos de até 90%.

A promoção faz parte das comemorações do feriado do Dia de Ações de Graça nos Estados Unidos. No Brasil, mesmo sem a tradição de comemorar a data, a promoção deve ganhar força nos próximos anos.

A expectativa da Lomadee, empresa de anúncios virtuais, com atuação em toda a América Latina, é de um crescimento de 500% nas vendas desta edição da Black Friday, em relação ao ano passado.

Segundo o indicador e-bit, no ano passado, o mundo virtual gerou mais de R$ 100 milhões em vendas em um único dia, com um volume médio de compras por consumidor de R$ 425.

Antecipação de compras - Entre os lojistas, a ampliação da promoção do mundo virtual para as lojas físicas é comemorada. "É uma nova data de vendas que a criatividade do empresário brasileiro está criando", destaca o presidente do Sindicato do Comércio Varejista da Bahia (Sindilojas-Ba), Paulo Motta.

"Eu acredito que esta é uma ótima oportunidade para o consumidor que tem dinheiro para comprar à vista antecipar as compras do Natal. Quando chegar dezembro, vai ser difícil encontrar boas condições", acredita o planejador financeiro Francis Brode Hesse. Mas a recomendação de compra dele é voltada para aquelas pessoas que já tinham planos de comprar um determinado produto e sempre com bastante pesquisa de preços antes.

"O ideal é aproveitar o momento para comprar algo que a pessoa já vinha se preparando para adquirir. Se a pessoa for para a rua sem foco, vai acabar comprando aquilo que não precisa e a promoção se tornará um problema", diz. Quanto à forma de pagamento, a recomendação é pela compra à vista. "Normalmente é onde se conseguem os melhores preços", diz.





