Black Friday e vendas de final de ano estimulam os lojistas da Bahia

O Dieese estima que mais R$ 197 bilhões circulem em todo o país entre novembro e dezembro, com o pagamento das duas parcelas do 13º salário. E muitos lojistas já estão se movimentando para abocanhar um pouco deste montante. Com um certo otimismo, após meses de crise, empresários calculam aumentar as vendas em até 25%. E para isso já estão tirando da gaveta algumas ideias inovadoras. Cautelosa, a Federação do Comércio (Fecomércio) avalia que um crescimento de 2% já deve ser comemorado.

Em vez de descontos, a Loja Jaw’s, no Shopping Piedade, estabeleceu uma promoção em que, na compra de três itens iguais, o cliente leva grátis uma quarta peça semelhante, mas de menor valor. “Essa promoção vale de 10 a 30 de novembro”, afirma o dono da empresa, Jorge Abdala, que vai recorrer também a distribuição de bombons, colocação de bolas e contratação de um DJ para animar a festa durante essa época.

A Jaw’s também vai aderir à versão brasileira da Black Friday, que acontece no dia 25 de novembro. “Vamos ter produtos com descontos de até 60%”, assinala. Abdala prevê um aumento de 20% a 25% nas vendas de fim de ano em relação a 2015.

O gerente de marketing das Óticas Diniz, Leandro Eloy, anunciou para as sete lojas da rede uma promoção que é válida até 20 de novembro. O cliente que compra óculos de grau leva de graça óculos de sol. “Esperamos que até o fim do ano nossas vendas cresçam 20%”, afirma Eloy. A rede também vai participar da Black Friday 2016.

Boa parte dos grandes shoppings deve inaugurar a decoração de Natal e anunciar as promoções a partir de 5 de novembro. Mas algumas ações já podem ser vistas. O Salvador Shopping já tem balões promocionais espalhados pelas suas alas, ainda não divulgou as ações para as festas natalinas, mas hoje realiza o Halloween Kids, com atividades para crianças a partir das 16h no G1. O shopping ainda não anunciou a estimativa de aumento nas vendas para o Natal deste ano.

Shoppings

Um dos primeiros centros comerciais a apresentar a decoração natalina em 2016, o Shopping Piedade investiu cerca de R$ 1,8 milhão na festa, incluindo o valor do licenciamento junto à empresa do desenhista Maurício de Sousa para a utilização dos seus ilustres personagens. “Pela primeira vez um shopping de Salvador trouxe o Natal da Turma da Mônica”, afirmou por nota a gerente de marketing do Shopping Piedade, Juliana Brandão.

Segundo a gerência de marketing, a maior preocupação é que os lojistas recuperem os prejuízos amargados ao longo do ano por causa da crise.

No início de novembro, o shopping deve fazer campanha promocional, com sorteios diários de prêmios. “Serão sorteados 100 prêmios somente neste mês”, afirma Juliana. Para os clientes que fizerem as compras em dezembro, será feito em janeiro um grande sorteio de prêmios, que inclui apartamentos, carros e caminhões de prêmios.

O presidente da Fecomércio, Carlos de Souza Andrade, declarou que já existem sinais de recuperação que justifiquem um maior otimismo com a economia, mas considera que é prematuro falar em contratações por causa da retomada do crescimento. “Se houver um aumento de 2% a 3% no volume de vendas em relação ao ano passado, devemos comemorar”, avalia.

Esta semana, o Dieese anunciou um estudo estimando que o pagamento do 13º salário deve colocar cerca de R$ 197 bilhões na economia, com um ganho extra de em média

R$ 2.192 para cada um dos mais de 84 milhões de trabalhadores brasileiros.

