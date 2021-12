Black Friday deverá gerar R$ 85 milhões na Bahia

O Ibope inteligência e o Google realizaram levantamento referente à intenção de compra dos brasileiros na Black Friday 2017. Segundo a pesquisa, 87% dos consumidores pretendem aproveitar o momento de promoção do final deste mês. Apesar de serem altas as expectativas, a porcentagem é 2 pontos menor que a do ano passado (89%), quando os brasileiros gastaram, em média, R$ 1.095 em cada compra.

>> Procon divulga 'lista suja' de lojas para consumidor evitar na Black Friday

Por outro lado, os varejistas esperam movimentar mais de 2,2 bilhões de reais, segundo estimativa dos organizadores do evento, o que seria um faturamento 19% maior que 2016. Esses dados são das vendas na sexta-feira (24), data oficial do evento. Caso seja levada em conta a etapa estendida, que inclui de quinta-feira até domingo, a receita deve ultrapassar os 2,7 bilhões de reais, superando em mais de 20% os números esperados para o dia do evento.

Segundo a Associação Brasileira de Comércio Eletrônico, ABComm, a data deve gerar em torno de R$ 42 milhões em vendas só em Salvador e mais de R$ 85 milhões em toda a Bahia. O aumento proporcional em comparação ao ano passado é o mesmo da estimativa nacional (19%).

No âmbito nacional, São Paulo deve manter a liderança em termos de acessos, com a expectativa de superar os R$ 800 milhões, cerca de 35% do faturamento total. Outros estados com mais acessos às ofertas incluem Rio de Janeiro (12%), Minas Gerais (11%), Paraná (6%) e Rio Grande do Sul (5%).

O número de lojas participantes também apresentou um crescimento significativo. Em 2012, 100 lojas de e-commerce e 22 mil lojas físicas participaram da Black Friday. Já em 2016, foram mais de mil e-commerces participantes, além de aproximadamente 43 mil lojas físicas.

No ranking de produtos mais buscados, os eletrônicos e eletrodomésticos estão em disparada, com 65% de intenção de compra na categoria, especialmente celulares e televisores. Em segundo lugar estão as roupas e calçados, mencionados por 47% dos entrevistados.

Pela internet

Segundo estimativa da ABComm, a Black Friday 2017 deve render R$ 2,506 bilhões apenas ao comércio eletrônico. O montante representaria um aumento de 18% na comparação com 2016.

A expectativa da associação é de que as lojas virtuais recebam 10 milhões de pedidos, com valor médio de R$ 246. " O período demanda promoções e condições especiais, principalmente nesse momento de retomada da economia nacional", disse em nota o presidente da ABComm, Mauricio Salvador.

adblock ativo