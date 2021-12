Black Friday Brasil será estendida até a madrugada

A empresa ClearSale, especializada em autenticação de compras virtuais, afirmou na tarde desta sexta-feira, 23, que a quantidade de acessos na primeira hora do "Black Friday Brasil 2012", por meio do site, superou em sete vezes a edição de 2011. Devido o sucesso de vendas, as promoções serão estendidas até as duas horas da manhã do próximo sábado, 24.

Conforme a ClearSale, nos primeiros minutos da promoção foram registrados 75 mil acessos simultâneos, o que chegou a comprometer a navegação em alguns momentos. Só nas primeiras 12 horas, o Black Friday Brasil superou o número de vendas da edição do ano anterior.

Apesar de a Black Friday ser uma tradição durante as comemorações do feriado do Dia de Ações de Graça nos Estados Unidos, a promoção já começa a ganhar força no Brasil. A expectativa da Lomadee, empresa de anúncios virtuais, com atuação em toda a América Latina, é de um crescimento de 500% nas vendas desta edição, em relação ao ano passado.

Segundo o indicador e-bit, no ano passado, o mundo virtual gerou mais de R$ 100 milhões em vendas em um único dia, com um volume médio de compras por consumidor de R$ 425.

