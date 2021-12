BC espera redução de 16% na conta de energia residencial

O Banco Central (BC) espera recuo de aproximadamente 16% na tarifa residencial de eletricidade, em relação à expectativa anterior de redução de 15% em julho. A informação foi divulgada nesta quinta-feira, 5, na ata da última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do BC.



"Essa estimativa leva em conta os impactos diretos das reduções de encargos setoriais anunciadas, bem como reajustes e revisões tarifárias ordinários programados para este ano", informa o BC.



Também houve alteração na estimativa para o preço do botijão de gás, que passou da estabilidade para aumento de 2,5%. Em relação à tarifa de telefonia fixa, em julho, havia previsão de recuo de 2% e agora o BC espera redução de 1%.



A projeção de reajuste no preço da gasolina, para o acumulado de 2013, foi mantida em 5%. Para o conjunto de preços administrados por contrato e monitorados, em 2013, foi mantida a projeção de 1,8%. Para 2014, foi mantida a estimativa de 4,5%.

