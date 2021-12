BC define regra de compensação de cheques no fim do ano

O Banco Central informou nesta quarta-feira, 26, procedimentos especiais de troca e devolução de cheques nas datas comemorativas do final do ano. As liquidações financeiras dos dias 24 de dezembro, véspera de Natal, e 31 de dezembro serão realizadas no próximo dia útil. O BC informou também que não haverá sessão de troca e de devolução de cheques na noite do último dia útil do ano. Já a devolução de cheques de valor superior ao valor-limite de R$ 300,00 trocados no penúltimo dia útil do ano deve ser encaminhada na sessão do último dia útil do ano.

As informações sobre a Centralizadora da Compensação de Cheques (Compe) constam da Circular 3.733, assinada pelo diretor de Política Monetária do BC, Aldo Luiz Mendes, e disponibilizada hoje no BC Correio.

