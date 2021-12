BB: transferência pode ser feita para beneficiário sem conta

Brasília - O Banco do Brasil lançou o BB Conta de Pagamentos, que permite transferir recursos para beneficiários que ainda não possuem conta em banco. O produto alia tecnologias de cartões pré-pagos e de celulares. O beneficiário da transferência precisa ter CPF válido e um celular, de qualquer operadora.

De acordo com o banco, o novo produto segue as premissas da atual legislação do Sistema de Pagamentos Brasileiro, promulgada por meio da Lei 12.865/13, sancionada pela presidenta Dilma Rousseff, no mês passado. A Lei foi regulamentada pelo Conselho Monetário Nacional (CMN) e cria no Brasil o conceito da Conta de Pagamentos.

Os recursos transferidos por meio do BB Conta de Pagamentos ficam em uma conta virtual pré-paga (moedeiro) vinculada ao celular do beneficiário. O saque do valor, total ou parcial, pode ser realizado em caixa eletrônico do banco ou nos correspondentes bancários Mais BB habilitados.

Por meio do autoatendimento na internet, o cliente informa o CPF e o número do celular de quem vai receber o dinheiro e autoriza a transferência do valor. O beneficiário recebe no celular informações sobre como acessar os recursos por meio dos terminais dos caixas eletrônicos ou correspondentes bancários.

Se quiser, o remetente do recurso pode ainda pedir um cartão específico que, quando entregue ao beneficiário, permite que ele realize compras em cerca de 1,2 milhão de estabelecimentos comerciais credenciados às bandeiras Visa ou Elo.

