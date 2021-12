Basf inaugura complexo acrílico em Camaçari

Com investimentos de mais de 500 milhões de euros (aproximadamente R$ 2 bilhões), a multinacional alemã Basf inaugura na manhã desta sexta-feira, 19, com a presença da presidente Dilma Rousseff, o complexo acrílico do grupo em Camaçari, na Região Metropolitana de Salvador.

O empreendimento, integrado por três fábricas, representa o maior investimento da Basf em mais de 100 anos na América do Sul.

O complexo vai produzir acrilato de butila, ácido acrílico e polímeros superabsorventes, que são produtos usados na fabricação de tintas, fraldas descartáveis, produtos de higiene e uma série de itens feitos pela indústria química.

Hoje, os produtos são importados dos Estados Unidos e Alemanha. Com o complexo, o país passará a produzir, atendendo a toda a indústria química nacional, o que vai impactar favoravelmente a balança comercial em US$ 300 milhões: US$ 100 milhões referentes as exportações da Basf e o restante relativo às importações que deixarão de ser feita pelo Brasil.

O empreendimento ainda gerou investimento de R$ 100 milhões em cabotagem para que os produtos pudessem ser transportados por navios para todo o país, a partir do Porto de Aratu, em Candeias, também na RMS.

Em entrevista coletiva esta manhã, o presidente da Basf para América do Sul, Ralph Schweens, e o vice-presidente sênior para químicos e performance do grupo, Rui Goerck, falaram da possibilidade de parceria para uso do terminal portuário da Braskem, também em Aratu.

A empresa baiana é quem vai fornecer a matéria-prima para a Basf, o propeno, que até então era quase todo exportado. "Hoje, devemos absorver 70% do propeno produzido na Bahia", disse Goerck.

A presença da Braskem em Camaçari foi decisiva para a Basf decidir se instalar no estado.

Segundo os executivos da empresa, o governo baiano já teria recebido executivos de empresas interessadas em se instalar no estado para complementar a cadeia produtiva do complexo acrílico.

Um dos exemplos é a Kimberly Clark, produtora de fraldas descartáveis e absorventes íntimos, que já está operando no Polo de Camaçari, recebendo produtos do Complexo da Basf, que iniciou a etapa pré-operacional em dezembro do ano passado.

Os projetos envolveriam recursos que somam mais de R$ 1 bilhão.

