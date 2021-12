Barreiras comerciais dos EUA fazem Brasil deixar de vender U$ 676 milhões por ano

Em razão das barreiras comerciais aplicadas pelos Estados Unidos, o Brasil deixa de exportar US$ 676,5 milhões anualmente. Com isso, a aliança estratégica com Washington ainda não trouxe ganhos comerciais ao Brasil. As informações são de O Globo.

O montante supera aproximadamente US$ 40 milhões o que foi vendido de aeronaves e equipamentos ao mercado americano no ano passado, por exemplo, e fica US$ 10 milhões acima do que foi exportado pela indústrias da transformação aos EUA. Além disso, o valor é 2,5 maior que o volume de exportações americanas atingidas, por ano, devido medidas de restrição adotadas pelo governo brasileiro, de US$ 266 milhões.

Os números são de um levantamento realizado pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), repassado à reportagem de O Globo.

Atualmente, existem 14 medidas do Brasil em vigor contra os EUA - uma suspensa e duas em processo de revisão. Por outro lado, são 12 dos Estados Unidos contra o mercado brasileiro.

Ainda de acordo com o estudo, as medidas brasileiras estão concentradas em direitos antidumping, que objetivam evitar que os produtores nacionais sejam prejudicados por importações realizadas a preços abaixo do custo de produção.

Já os EUA se utilizam tanto de medidas antidumping quanto compensatórias — ou seja, que visam compensar subsídios concedidos pelo governo brasileiro.

De maneira global, de janeiro a setembro deste ano, as vendas para os EUA caíram 31,5% em relação ao mesmo período de 2019. O Brasil, por sua vez, registrou um déficit de US$ 3,124 bilhões, de acordo com o Ministério da Economia.

