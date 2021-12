Bares e restaurantes apostam no Dia dos Namorados

Preços especiais para casais e brindes para as mulheres estão entre as promoções oferecidas pelos bares e restaurantes de entretenimento de Salvador para assegurar o bom desempenho do setor no Dia dos Namorados. "A expectativa é de que o lado romântico fale mais alto no dia 12, superando a agora prática comum dos brasileiros de cortar os gastos com cultura e lazer", diz o presidente executivo da seção baiana da Associação Brasileira dos Bares e Restaurantes (Abrasel-BA), Luiz Henrique do Amaral.

O setor espera que o movimento dobre no próximo domingo. Um alento após um quadrimestre tão difícil. Segundo dados da Abrasel, somente de janeiro a abril deste ano cerca de 1.200 bares fecharam na capital baiana, num universo de 12 mil estabelecimentos. "Isto sem considerar os bares que passaram a funcionar parcialmente, abrindo em menos dias, e aqueles que foram vendidos", lamenta Amaral.

O número de desempregados no período também assusta: 4 mil. "Quantidade que só não é maior porque muitos donos de bares e restaurantes não estão tendo condições de pagar as rescisões dos contratos trabalhistas", frisa o executivo.

Combos

O presidente da Abrasel não tem dúvidas de que a crise econômica está comprometendo a tradicional ida ao barzinho do baiano, depois dos cortes que já haviam sido feitos com cinema, teatro e o chamado restaurante comercial (para almoços). "As pessoas estão preferindo reunir amigos em casa e, quando saem, gastam agora bem menos", conta.

Para sobreviver ao período de crise e tentar tirar o baiano de casa, as empresas estão apostando na publicidade das promoções associadas em combos. "São ofertas diversas envolvendo descontos no cardápio, associações de produtos a valores mais em conta, além de preços para grupos, famílias, aniversários e, agora, para os casais, no Dia dos Namorados", diz.

Sem couvert

Para garantir promoções para os consumidores, os donos de bares estão negociando com fornecedores e atrações musicais, no sentido de reduzir ou eliminar o couvert artístico.

É hora, portanto, de buscar oportunidades e pesquisar para não fazer feio no domingo. Uma dica é convidar casais de amigos para a balada no barzinho, adquirindo combos para bebidas e alimentos. Caso, entretanto, não queira dividir a atenção do amor na data, corre risco de ter de quebrar o romantismo para dividir a conta.

