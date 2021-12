Barbosa reúne equipe um dia antes de assumir pasta

O novo ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, voltou a se reunir neste domingo, 20, com integrantes de sua equipe. Pela manhã, o primeiro encontro durou pouco mais de duas horas e ocorreu na sede do Ministério do Planejamento. A reunião de transição começou por volta de 11h e se prolongou por toda a tarde, com a presença de técnicos do ministério.

Na sexta, 18, a presidenta Dilma Rousseff confirmou a saída de Joaquim Levy do comando da política econômica do país e anunciou Nelson Barbosa para o posto. O ministro Valdir Simão, da Controladoria-Geral da União, substituirá Barbosa no Planejamento.

Após ser anunciado substituto de Levy, o novo ministro da Fazenda informou que vai manter os compromissos com o ajuste fiscal e prometeu tomar "todas as medidas necessárias" para atingir a meta fiscal de 2016, de 0,5% do PIB (Produto Interno Bruto, soma de bens e serviços produzidos no país).

Nelson Barbosa e Simão tomam posse nesta segunda-feira, às 17h, no Palácio do Planalto. O ministro tem mantido encontros com o objetivo de definir a nova equipe que vai compor a pasta que será coordenada por ele.

No sábado, 19, ele já havia reunido parte de sua equipe com o mesmo objetivo. Os nomes de sua equipe e as primeiras ações só serão anunciados após a posse.

