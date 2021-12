Barbosa: governo espera que País retome o crescimento no fim deste ano

O ministro da Fazenda, Nelson Barbosa, disse esperar que o País retome o crescimento econômico no fim deste ano. Segundo ele, a expectativa do governo é que o desemprego e a renda parem de cair entre agosto e setembro, e a inflação deve arrefecer um pouco antes. "A partir de outubro, a economia volta a crescer. Então, a economia pode voltar a crescer já a partir do fim do ano, iniciando um ciclo virtuoso de crescimento", afirmou, em entrevista à TV NBR, que pertence ao governo federal.

"As expectativas de inflação devem ser revisadas para baixo, porque os indicadores de inflação têm vindo mais favoráveis do que o mercado esperava", afirmou. "Isso já está em curso e deve ganhar força."

Barbosa disse ainda que boa parte das iniciativas do governo para melhorar a situação econômica do País está nas mãos do Congresso Nacional. "Se o Congresso Nacional nos der os instrumentos, nós vamos estabilizar a economia ainda neste ano", afirmou.

"Para que nós possamos manter alguns programas e investimentos numa situação em que a nossa receita está caindo, nós precisamos ter autorização do Congresso Nacional", disse, citando ainda medidas para a retomada do crédito.

