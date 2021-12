Bancos reduzem juros para compra de carros

Com queda nas taxas mensais de juros - de 1,69%, em média, para até 0,93% - e oferta de brindes, como sensor de ré e GPS, entre outras facilidades, os consumidores contam agora com novos estímulos para financiar a compra de veículos. Os bancos já deram início à temporada de "promoções", em resposta ao desafio proposto pelo Banco Central diante do fraco desempenho do setor automotivo no primeiro semestre: agora, a instituição que conseguir, até dezembro, elevar em 20% a média diária de financiamentos de veículos poderá descontar os empréstimos do dinheiro retido no BC (compulsório).



Diante do desafio, a Caixa Econômica Federal não perdeu tempo e lançou uma segunda edição do evento "Salão Auto Caixa" - a primeira foi em abril deste ano. A ação prevê que os gerentes da instituição trabalhem nas concessionárias, facilitando o contato com o público-alvo, inclusive os interessados em veículos seminovos. Nas próximas quinta e sexta-feiras, e também no sábado, os executivos do banco estarão nas lojas, oferecendo crédito com juros a partir de 0,93% ao mês, com possibilidade de pagamento somente a partir de janeiro em 2015.



Na Bahia, 48 concessionárias participam do "mutirão", sendo 39 de automóveis e nove de motos. Em Salvador, são 16, além de concessionárias de outras 12 cidades. De acordo com o superintendente nacional de Veículos da Caixa, Jorge Pedro Lima, as vantagens dessa nova edição do evento são maiores para o público em geral e ainda melhores para quem for cliente do banco: neste caso, será possível, por exemplo, adiar uma prestação do financiamento a cada ano, se for preciso.



Há ainda oferta de brindes, como sensor de estacionamento, capacete, películas para os vidros, som com MP3, tablet ou GPS. "A orientação é fazer sempre uma simulação de financiamento antes de fechar negócio", afirma Jorge Pedro Lima.



No Santander, a redução dos juros para os financiamentos de automóveis já começou desde último sábado: correntistas e não correntistas poderão financiar veículos novos e seminovos com taxas a partir de 0,97% ao mês. O valor é válido para pagamentos em até 12 meses e somente para modelos fabricados a partir de 2011.



No Banco do Brasil, as taxas promocionais começaram ontem: de 0,97%, para veículos novos e 1,18%, para usados, com prazo de até 60 meses. As linhas de crédito, entretanto, só valem para clientes do banco. Eles ainda contam com carência de até 180 dias e possibilidade de escolher até dois meses por ano sem cobrança da prestação mensal.



Estoques altos



De acordo com o presidente do Sindicato das Concessionárias e Distribuidoras de Veículos do Estado da Bahia (Sincodivba), Raimundo Valeriano, "todos os bancos já estão oferecendo taxas de juros menores, entre outros benefícios". Segundo ele, atualmente existem 12 mil veículos novos em estoque nas 389 concessionárias do estado, sendo que pelo menos 6% deveriam ter sido comercializados no primeiro semestre.



Mesmo com as medidas anunciadas pelo governo e as promoções já deflagradas pelos bancos, Valeriano ainda revela receio em relação ao desempenho do setor até o final do ano.



"A retração é, na verdade, reflexo de uma série de fatores da economia que vão além de medidas pontuais, mas esperamos que a redução dos juros, pelo menos, permita a recuperação das vendas aos níveis de antes do primeiro semestre", diz.

