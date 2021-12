Bancos já antecipam a restituição do IRPF

Por conta da crise, a Bahia deve figurar este ano, pelo menos, entre os três estados brasileiros onde os contribuintes mais vão recorrer à antecipação do Imposto de Renda como forma de obter dinheiro para quitar dívidas. A projeção é do Conselho Regional de Economia da Bahia (Corecon). Segundo o órgão, a modalidade de empréstimo tem crescido significativamente no estado, sobretudo nos últimos dois anos.

"Não temos como precisar, exatamente, essa projeção de alta para 2017, mas as primeiras informações obtidas junto ao Banco Central dão conta de que os baianos estão entre os que mais passaram a adotar a operação vinculada à restituição do IRPF, até mesmo por conta das elevadas taxas de desemprego na região metropolitana de Salvador (na casa dos 25%) e da queda generalizada no nível de rendimentos", informou nesta segunda, 6, à reportagem de A TARDE, o presidente do Corecon-BA, Gustavo Pessoti.

A modalidade passou a ser um filão mesmo dentro da carteira de crédito dos bancos. No Itaú, por exemplo, a procura por antecipação de IR no ano passado, em todo o país, quase que dobrou quanto aos valores emprestados (alta de 97%), com aumento de 76% da quantidade de contratos, em comparação a 2015.

Este ano, o limite pré-aprovado do Itaú terá um prazo ampliado para contratação, começando hoje e estendendo-se até 31 de outubro. Não é necessária a apresentação da declaração. As taxas de juros variam de acordo com o histórico do cliente em relação ao banco, sendo possível antecipar até R$ 5 mil, no geral, e até R$ 10 mil para os chamados clientes Personnalité.

No Banco do Brasil, foram R$ 500 milhões destinados a contribuintes que optaram pela antecipação em 2016. A linha também é oferecida exclusivamente para correntistas. É possível antecipar até 100% do valor do crédito a ser restituído, limitado a R$ 20 mil, com taxas de juros a partir de 2,11% ao mês – uma redução de 0,10% em relação ao ano passado.

No Santander, também é possível receber até 100% do valor da restituição no mesmo dia da contratação do empréstimo. As taxas do financiamento podem variar de 2,59% a 4,59% ao mês. O crédito é sujeito à aprovação e o limite de antecipação é de R$ 100 a R$ 20 mil.

Na maioria dos bancos, é obrigatória que a instituição tenha sido escolhida para o crédito da restituição pela Receita. São elegíveis o cliente que indicou na declaração enviada à Receita a sua conta corrente do Santander para o crédito da restituição do IR. O prazo, na maioria dos casos, vai até 31 de outubro, com opções de contratação até pela internet.

Pagar dívidas

Segundo Gustavo Pessoti, os contribuintes do estado têm feito, na maioria dos casos, uma troca dos juros: pegando a linha de crédito da antecipação do IR oferecida pelos bancos com taxas mais baixas – o que é possível justamente pelo baixo risco para essas instituições, para quitar dívidas com juros mais altos, a exemplo das elevadas taxas de até mais de 300% ao ano, cobradas pelos cartões de crédito e cheque especial.

"É a única forma em que a antecipação pode ser recomendada, para quitar uma dívida com juros mais altos, pois, fora isso, vale a pena esperar pela restituição que está sendo corrigida pela taxa Selic, referência para as principais aplicações", explicou Pessoti. Ele lembrou que o uso da modalidade, confiando na restituição do IR, implica risco: o de ocorrer algum erro na declaração, que possa levar o contribuinte à malha fina, por exemplo.

